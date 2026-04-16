Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

İsrail kısıtlamaları nedeniyle kapatılan son dönemde ise yalnızca yayalar için açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 98 Filistinli hasta, yaralı ve refakatçileri Gazze Şeridi'ne döndü.

Mısır'da tedavi görenler ve refakatçilerinden oluşan Filistinliler, ambulanslar eşliğindeki otobüslerle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Filistinlileri taşıyan otobüslerin Gazze'ye girişiyle ailelerin buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

AA ekibi, topraklarına tekrar dönmenin heyecanını yaşayan Filistinlilere mikrofon uzattı.

Gazze'ye dönen Filistinli, bölgedeki yıkım hangi boyutta olursa olsun toprağına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Burada kalacağım. Çadırda veya çadırdan da kötü bir yerde ne olursa olsun, Gazze'den çıkmayacağım." dedi.

Bir diğer Filistinli ise "Bugün inşallah vatan topraklarına döndük. Sevgili vatan toprağına. Tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

Amine Ebu Avde ise "İki yıl bir ay önce çıktım. Kanser hastasıydım. Tedavi için çıktım. Yol kapandı ve geri dönemedim." diyerek Gazze'nin havasını bile özlediğini onun bile kendisine yettiğini söyledi.

Rihab Hassune de 2 yıl 4 aydır Gazze dışında olduğunu, kocası ve oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mahmud Haccac ise hasta refakatçisi olarak Gazze'den çıktığını ve iki yıl sonra dönebildiğini, mutluluk içinde olduğunu anlattı.

Yasemin Habbuş ise Gazze'ye dönerken çok çile çektiklerini ancak Gazze'ye varınca yaşadıkları sevinçten dolayı tüm çilelerini unuttuğunu söyledi.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.