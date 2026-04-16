Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli hastalar Gazze'ye dönerken duygu dolu anlar yaşandı. Refah Sınır Kapısı tek katı yeniden açıldı.

İsrail kısıtlamaları nedeniyle kapatılan son dönemde ise yalnızca yayalar için açılan Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 98 Filistinli hasta, yaralı ve refakatçileri Gazze Şeridi'ne döndü.

Mısır'da tedavi görenler ve refakatçilerinden oluşan Filistinliler, ambulanslar eşliğindeki otobüslerle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Filistinlileri taşıyan otobüslerin Gazze'ye girişiyle ailelerin buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

AA ekibi, topraklarına tekrar dönmenin heyecanını yaşayan Filistinlilere mikrofon uzattı.

Gazze'ye dönen Filistinli, bölgedeki yıkım hangi boyutta olursa olsun toprağına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Burada kalacağım. Çadırda veya çadırdan da kötü bir yerde ne olursa olsun, Gazze'den çıkmayacağım." dedi.

Bir diğer Filistinli ise "Bugün inşallah vatan topraklarına döndük. Sevgili vatan toprağına. Tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

Amine Ebu Avde ise "İki yıl bir ay önce çıktım. Kanser hastasıydım. Tedavi için çıktım. Yol kapandı ve geri dönemedim." diyerek Gazze'nin havasını bile özlediğini onun bile kendisine yettiğini söyledi.

Rihab Hassune de 2 yıl 4 aydır Gazze dışında olduğunu, kocası ve oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mahmud Haccac ise hasta refakatçisi olarak Gazze'den çıktığını ve iki yıl sonra dönebildiğini, mutluluk içinde olduğunu anlattı.

Yasemin Habbuş ise Gazze'ye dönerken çok çile çektiklerini ancak Gazze'ye varınca yaşadıkları sevinçten dolayı tüm çilelerini unuttuğunu söyledi.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Refah, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:02:50. #7.12#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.