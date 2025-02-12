Refah'ta İHA Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel

(ANKARA) - Gazze'nin Refah kentinin doğusunda İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Filistin merkezli WAFA haber ajansı, saldırıda ölen ve yaralanan kişilerin sivil olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes, Hamas, ABD ve İsrail'in sert açıklamaları ile gittikçe daha kırılgan bir hal alırken, Filistin devlet haber ajansı WAFA'ya göre; Refah kentinin doğusunda bir sivil, İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısında bir sivil de ağır yaralandı.

Bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırılan haberde saldırının Ebu Halawa bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Sağlık yetkilileri 19 Ocak'ta ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail saldırılarında 92 sivilin hayatını kaybettiğini, 822 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde Hamas yönetimindeki sağlık kaynaklarına göre 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 219'a yükselirken ölülerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.