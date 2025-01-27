Refah'ta İsrailli Keskin Nişancı İzleri

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Anadolu Ajansı (AA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilere ait bir evde saklanan İsrailli keskin nişancının yerini görüntüledi.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından bölgeden çekilen İsrail ordusu, geride evleri askeri mevzi olarak kullandığına dair izler bıraktı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki tahrip olan bazı evlerde İsrail askerlerinin barındığına dair izler bulunuyor.

Askerlerin duvarlara yazdığı yazılar ve binada bulunan patlamamış mühimmatlar, bazı evlerin keskin nişancı mevzisi olarak kullanıldığını, geride bıraktıkları yiyecek ambalajları ise askerlerin bu evlerde hem barındıklarını hem de yemek yediklerini gösteriyor.

AA muhabirine konuşan bir Filistinli, geniş bir coğrafi alanı gözlemleme imkanı bulan İsrail keskin nişancısının pozisyonunu anlattı.

Filistinliye göre, keskin nişancı Bir-Salim kavşağını, es-Sikke Caddesi'ni, El-Faruk Camii Caddesi'ni, sağlık ocağı binasını ve Hasan El-Fevval Caddesi'ni hedef alıyordu.

Şabbura olarak adlandırılan ve Refah şehrinin güneyinde yer alan bu bölgede, çoğu yıkılmış ve sakinleri savaş sırasında zorla yerlerinden edilmiş yüzlerce konut bulunuyor.

İsrail'in 6 Mayıs 2024'ten bu yana kente yönelik kara harekatı sonucunda Refah kenti de Gazze Şeridi'nin diğer bölgeleri gibi yaygın bir yıkıma maruz kalmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük oranda tahrip edildi.