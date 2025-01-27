Refah'ta İsrailli Keskin Nişancı İzleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Refah'ta İsrailli Keskin Nişancı İzleri

Gazze'nin Refah kentinde, İsrail askerlerinin bıraktığı izler ve keskin nişancı mevzileri tespit edildi.

27.01.2025 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinlilere ait bir evde saklanan İsrailli keskin nişancının yerini görüntüledi.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından bölgeden çekilen İsrail ordusu, geride evleri askeri mevzi olarak kullandığına dair izler bıraktı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki tahrip olan bazı evlerde İsrail askerlerinin barındığına dair izler bulunuyor.

Askerlerin duvarlara yazdığı yazılar ve binada bulunan patlamamış mühimmatlar, bazı evlerin keskin nişancı mevzisi olarak kullanıldığını, geride bıraktıkları yiyecek ambalajları ise askerlerin bu evlerde hem barındıklarını hem de yemek yediklerini gösteriyor.

AA muhabirine konuşan bir Filistinli, geniş bir coğrafi alanı gözlemleme imkanı bulan İsrail keskin nişancısının pozisyonunu anlattı.

Filistinliye göre, keskin nişancı Bir-Salim kavşağını, es-Sikke Caddesi'ni, El-Faruk Camii Caddesi'ni, sağlık ocağı binasını ve Hasan El-Fevval Caddesi'ni hedef alıyordu.

Şabbura olarak adlandırılan ve Refah şehrinin güneyinde yer alan bu bölgede, çoğu yıkılmış ve sakinleri savaş sırasında zorla yerlerinden edilmiş yüzlerce konut bulunuyor.

İsrail'in 6 Mayıs 2024'ten bu yana kente yönelik kara harekatı sonucunda Refah kenti de Gazze Şeridi'nin diğer bölgeleri gibi yaygın bir yıkıma maruz kalmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük oranda tahrip edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah'ta İsrailli Keskin Nişancı İzleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Refah'ta İsrailli Keskin Nişancı İzleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.