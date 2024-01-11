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Regaip Kandili'nde İstanbul'da Camilere Yoğun İlgi - Son Dakika
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Regaip Kandili'nde İstanbul'da Camilere Yoğun İlgi

İstanbul'da Regaip Kandili'nde Taksim Camii, Fatih Camii ve Pendik'teki Bademlik Gülbeden Hatun Camii'nde düzenlenen kandil programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üç ayların habercisi olan kandilde camilere akın eden vatandaşlar, namaz öncesinde vaaz dinledi ve salavatlar getirdi. Fatih Camii'nde ise namazın ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

Regaip Kandili\'nde İstanbul\'da Camilere Yoğun İlgi
11.01.2024 - 21:04,  Güncelleme: 21:06
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İSTANBUL'da, İslam aleminde üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde Taksim Camii, Fatih Camii ve Pendik'teki Bademlik Gülbeden Hatun Camii'nde düzenlenen kandil programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üç ayların habercisi Regaip Kandili'nde vatandaşlar, yatsı ezanından dakikalar önce camilere akın etti. Taksim Camii, Fatih Camii ve Pendik'te bulunan Bademlik Gülbeden Hatun Camii'nde düzenlenen kandil programlarında, namaz öncesinde camii imamı tarafından vaaz verildi. Cemaat hep bir ağızdan salavatlar getirdi. Vakti gelince ise yatsı namazı kılındı. Pendik'te camiye gelen cemaat, üç ayların gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Fatih Camii'nde, namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından lokum ikram edildi.

Kaynak: DHA
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