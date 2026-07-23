Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerinin peşini bırakmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerinin peşini bırakmayacağız

Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu\'nun katillerinin peşini bırakmayacağız
23.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında herkesin konuştuğunu ancak kimsenin pay çıkarmasına izin vermeyeceklerini söyledi. PKK'nın 40 yıldır yapamadığını hükümetin yapacağını iddia etti.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin, "Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Elbette ki gündemde tutulması, bu olayın unutulmaması mühimdir. Ama herkesin bundan kendine pay çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Yiğitlerle züğürtler bir arada olamaz, korkaklarla alperenler bir yerde olamaz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çayır, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin, 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini kullananların hiçbir zaman onun yanında yer almadığını ileri süren Çayır, "Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Elbette ki gündemde tutulması, bu olayın unutulmaması mühimdir. Ama herkesin bundan kendine pay çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Yiğitlerle züğürtler bir arada olamaz, korkaklarla alperenler bir yerde olamaz. Orada bulunuşlarını izah ederlerse neden helikopterin üzerinden alçak uçuş yaptınız? Neden düşürdünüz? Neden orada iş yapmaktaydınız? Ne işiniz vardı? Göreviniz neydi? Kimler size emretti? Sorulara cevap bulduğunuzda Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri ortaya çıkacaktır, bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

"PKK'NIN 40 YILDIR YAPAMADIĞINI HÜKÜMET VE ONUN YANDAŞLARI YAPACAKTIR"

Çayır, "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Anayasa'da neyi değiştiriyorsunuz? Yasalarla neyi getiriyorsunuz? Neyi yapmak istiyorsunuz? Şu millete bir anlatın. Milleti kandırmayın. Hangi sözünüz doğru Sayın Bahçeli, hangi sözünüz doğru Sayın Cumhurbaşkanı? Bize bir anlatın ya. Dünkü söylediğiniz mi yanlıştı, bugün söylediğiniz mi doğru? Millet hangi sözünüze inanacak" sorularını yöneltti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik de konuşan Çayır, "Eğer yarın bir gün Anayasa'da çerçeve dedikleri yasalarda benzeri birtakım ayrımları oraya koyup bunu çözün diye millete sunduklarında biliniz ki, PKK'nın 40 yıldır yapamadığını hükümet ve onun yandaşları yapacaktır. Milleti bölecekler. Buna inanın. Kimse aklı başında kimse kavga istemez. Hepimiz hepimiz kavgasız bir Türkiye istiyoruz.Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "tarihe not düşmek adına" bir mektup göndereceğini ve kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Milli Yol Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Remzi Çayır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerinin peşini bırakmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
2027 hac kura sonuçları açıklandı 2027 hac kura sonuçları açıklandı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:31:50. #7.13#
SON DAKİKA: Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerinin peşini bırakmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.