Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu\'nun katillerinin peşini bırakmayacağız

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin, "Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Elbette ki gündemde tutulması, bu olayın unutulmaması mühimdir. Ama herkesin bundan kendine pay çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Yiğitlerle züğürtler bir arada olamaz, korkaklarla alperenler bir yerde olamaz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çayır, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin, 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini kullananların hiçbir zaman onun yanında yer almadığını ileri süren Çayır, "Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Elbette ki gündemde tutulması, bu olayın unutulmaması mühimdir. Ama herkesin bundan kendine pay çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Yiğitlerle züğürtler bir arada olamaz, korkaklarla alperenler bir yerde olamaz. Orada bulunuşlarını izah ederlerse neden helikopterin üzerinden alçak uçuş yaptınız? Neden düşürdünüz? Neden orada iş yapmaktaydınız? Ne işiniz vardı? Göreviniz neydi? Kimler size emretti? Sorulara cevap bulduğunuzda Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilleri ortaya çıkacaktır, bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

"PKK'NIN 40 YILDIR YAPAMADIĞINI HÜKÜMET VE ONUN YANDAŞLARI YAPACAKTIR"

Çayır, "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Anayasa'da neyi değiştiriyorsunuz? Yasalarla neyi getiriyorsunuz? Neyi yapmak istiyorsunuz? Şu millete bir anlatın. Milleti kandırmayın. Hangi sözünüz doğru Sayın Bahçeli, hangi sözünüz doğru Sayın Cumhurbaşkanı? Bize bir anlatın ya. Dünkü söylediğiniz mi yanlıştı, bugün söylediğiniz mi doğru? Millet hangi sözünüze inanacak" sorularını yöneltti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik de konuşan Çayır, "Eğer yarın bir gün Anayasa'da çerçeve dedikleri yasalarda benzeri birtakım ayrımları oraya koyup bunu çözün diye millete sunduklarında biliniz ki, PKK'nın 40 yıldır yapamadığını hükümet ve onun yandaşları yapacaktır. Milleti bölecekler. Buna inanın. Kimse aklı başında kimse kavga istemez. Hepimiz hepimiz kavgasız bir Türkiye istiyoruz.Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "tarihe not düşmek adına" bir mektup göndereceğini ve kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.