(ANKARA) - Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü'nün 25 Kasım'da yayımladığı değerlendirmede, medya sektörünün teknoloji şirketlerine bağımlılığı, değişen haber tüketim alışkanlıkları ve gazeteciliğin ekonomik sürdürülebilirliği ele alındı.

İngiltere merkezli London School of Economics (LSE) bünyesindeki gazetecilik düşünce kuruluşu Polis tarafından bu ayın başında düzenlenen JournalismAI Festivali'nde gazeteciler, teknoloji uzmanları ve medya yöneticileri, yapay zekanın gazeteciliğin geleceği üzerindeki etkilerini tartıştı.

Reuters Enstitüsü'nün festivale ilişkin değerlendirmesinde, medya sektöründe tartışmaların yapay zekanın neler yapabileceğinden, bu teknolojinin ne ölçüde işe yaradığına, okurlara nasıl değer sağladığına ve medya kuruluşlarının kendi gelecekleri üzerinde ne kadar söz sahibi olabileceğine yöneldiği belirtildi.

Enstitünün son araştırmasına göre, önceki yıllara ait karşılaştırılabilir verilerin bulunduğu altı ülkede haftalık üretken yapay zeka kullanım oranı, 2025'te yüzde 34 iken 2026'da yüzde 51'e yükseldi. Bilgi edinmek, bu teknolojinin en yaygın kullanım amacı olarak öne çıktı.

OKURLAR ARTIK HABER METİNLERİNDEN ZİYADE YANIT ARIYOR

Bağımsız medya danışmanı Dmitry Shishkin, okurların giderek haber metinlerinden ziyade sorularına yanıt aradığını ve medya kuruluşlarının bu değişen ihtiyaçlara karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Shishkin, "İnsanlar için faydalı bilgi üretmeyi alışkanlık haline getirmek ve insanların yaşamlarında vazgeçilmez olmak, tüm medya kuruluşlarının temel hedefi ve karşı karşıya olduğu başlıca zorluk olacak" dedi.

Reuters Enstitüsü araştırmacısı Felix Simon ise insanların bilgi edinmek için giderek daha fazla yapay zeka sistemlerine yönelmesinin temelinde güvenden ziyade kullanım kolaylığının bulunduğunu belirtti. Simon, özgün araştırmalar ve iktidar sahiplerinden hesap soran habercilik yoluyla yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasında gazeteciliğin kendine özgü bir rolü olduğunu vurguladı.

MEDYA KURULUŞLARININ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BAĞIMLILIĞI

Değerlendirmede, medya sektörünün içerik dağıtımını, okurlarla ilişkileri ve gelirleri kontrol eden teknoloji şirketlerine giderek daha bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Haber sitelerine diğer platformlardan yönlendirilen trafiğin azalması, reklam gelirlerindeki kayıplar ve okur kitlesinin parçalanması sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar arasında gösterildi.

ABD merkezli kamu radyosu NPR'ın Yapay Zeka Laboratuvarlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Erica Osher, yapay zeka tarafından üretilen yanıtlarda medya kuruluşlarının haberlerinin kullanılmasının yalnızca reklam geliri kaybına değil, okurlarla kurulan ilişkinin de zayıflamasına yol açtığını söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesinin Kamu Politikaları Direktörü Tami Hoffman ise yapay zeka şirketleriyle yapılacak lisans anlaşmalarında ücretlendirme, içerik üzerindeki kontrol, kaynak gösterme ve izin unsurlarının gözetilmesi gerektiğini savundu.

MEDYA KURULUŞLARINDAN YAPAY ZEKAYA FARKLI YAKLAŞIMLAR

Slovakya merkezli Dennik N'in Dijital İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi ve EUobserver'ın CEO'su Tomas Bella, iki yayın kuruluşunun yapay zeka şirketlerine yönelik farklı stratejiler izlediğini anlattı.

Bella, güçlü bir abone kitlesine sahip Dennik N'in içeriklerini ve abonelik modelini korumak için yapay zeka botlarının erişimini mümkün olduğunca engellediğini, EUobserver'ın ise yapay zeka tarafından üretilen yanıtlarda yer almayı, marka bilinirliğini artırmak ve yeni okurlara ulaşmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

TÜRKİYE'DE HABER AMAÇLI YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTIYOR

Reuters Enstitüsü'nün 16 Haziran'da yayımladığı 2026 Dijital Haber Raporu'na göre, Türkiye'de haber almak için yapay zeka sohbet robotlarını kullananların oranı bir yılda 6 puan artarak yüzde 14'e yükseldi.

Raporda, Türkiye'de haber sitelerini haber kaynağı olarak kullananların oranının 6 puan düşerek yüzde 43'e, haberlere genel güven oranının ise 5 puan düşerek yüzde 28'e gerilediği kaydedildi. Araştırma kapsamındaki küresel güven ortalaması yüzde 37 olarak açıklandı.