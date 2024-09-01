Rexx Sineması için yıkım kararı tepki çekti - Son Dakika
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Rexx Sineması için yıkım kararı tepki çekti

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarihi Rexx Sineması'nın yıkımına karar vermesine tepki gösterdi.

01.09.2024 09:44  Güncelleme: 11:04
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile tarihi Rexx Sineması'nın "kültürel varlık" olmadığının ilan edilmesine tepki göstererek, "Karar Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi yetkililerinin itirazlarına rağmen 4'e 3 oy ile alınıyor. Üstelik kurul başkanı yokken, apar topar yapılan toplantı ile alınıyor bu karar. Tarihi eserlerin değerini yok sayan bir koruma bölge kurulu kararı ile bir tarih yok oluyor" dedi.

Kadıköy'ün simge yerlerinden biri olarak kabul edilen ve uzun bir geçmişe sahip Rexx Sineması için İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 'korunması gerekli kültür varlığı olmadığına' karar vererek Rexx Sineması için yıkım yapılmasına karar verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Rexx Sinemasının binasının yıkım kararının alınmasının tarihi eserleri yok edeceğini eleştirerek, "Apar topar bir kurul toplanıyor ve başkanın yokluğunda 4'e karşı 3 oy ile tarihi Rexx Sineması binasının yıkım kararı alınıyor. Kadıköy Belediyesi'nin binanın kültürel varlık olarak tescil edilmesi talebi de reddediliyor. Yıkım kararı derhal durdurulmalıdır. Semt sakinlerinin ve sinema severlerin talebi yerine getirilmelidir. Kurulun aldığı 'Korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline gerek olmadığına' kararının yanlışlığı, içerisindeki 1800'lerden kalma tarihi eserler ile ortadadır. Bu karar ile hem tarihi eserler yok olacak hem de ülkemizin sanat tarihinin vazgeçilmez bir yapıtı olan Rexx Sineması yerle bir olacak" açıklamasını yaptı.

İlgezdi, yıkıma semt sakinleri ve sanatseverler dışında, konunun uzmanı Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Icomos Türkiye 20. Yüzyıl Mirası Ulusal Bilimsel Komitesinin de karşı olduğunu kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadıköy'ün simge yerlerinden biri olarak kabul edilen ve uzun bir geçmişe sahip Rexx Sineması'nın kültür hayatımızın önemli renklerinden olan Tarihi Rexx Sinemasının binası ile ilgili olarak sadece semt sakinleri ve sanat severler değil, bu konudaki uzmanların örgütleri de yıkım kararına karşı. Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Icomos Türkiye 20. Yüzyıl Mirası Ulusal Bilimsel Komitesi yaptıkları ortak açıklama ile  'Rexx modern mimarlık mirası olarak korunmalıdır' diyor. Ancak yangından mal kaçırır gibi toplanan koruma bölge kurulu yıkım kararı alıyor. Tekrar ifade ediyoruz bu karardan vazgeçin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rexx Sineması için yıkım kararı tepki çekti - Son Dakika

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