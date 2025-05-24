Reyhanlı\'da Filistin İçin Hayır Kermesi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin velileri ve öğretmenlerinin katkısıyla Filistin- Gazze için hayır kermesi düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci velileri ile öğretmen ve idareciler tarafından hazırlanan yöresel yemekler, tatlılar ve pastalar kurulan stantlarda satışa sunuldu. Etkinliğe davet edilen protokol üyeleri, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin Gazze halkının temel ihtiyaçlarına yardım amacıyla kullanılacağı belirtildi.