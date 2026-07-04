Reyhanlı'da Kavga, Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Reyhanlı'da Kavga, Polis Müdahale Etti

Reyhanlı\'da Kavga, Polis Müdahale Etti
04.07.2026 01:48
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Reyhanlı'da iki grup arasında çıkan kavga, polis müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden iki grup, polisin ihtarlarına rağmen dağılmadı. Polisin biber gazlı müdahalesinin ardından taraflar kavgayı sonlandırdı. Kavganın tekrar çıkması engellemek için polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

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