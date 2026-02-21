Reyhanlı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Reyhanlı\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
21.02.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada, Mustafa Demir (20), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Harran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Demir ile R.D. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda R.D., evinden aldığı silahla Demir'e ateş etti. Demir, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli R.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Demir, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesut Özil, Arakanlı Müslümanlarla maç yaptı Mesut Özil, Arakanlı Müslümanlarla maç yaptı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu!
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

08:55
Jandarma tarafından 5 ilde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı
Jandarma tarafından 5 ilde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
07:03
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
03:53
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 09:04:26. #7.11#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.