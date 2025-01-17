Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasını Değerlendiren İmamoğlu: "Biz 25-30 Yıl Öncesini Adalet Olarak Arar İsek Çok Kötü Durumdayız Biz Gerisini Konuşmak Boş" - Son Dakika
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Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasını Değerlendiren İmamoğlu: "Biz 25-30 Yıl Öncesini Adalet Olarak Arar İsek Çok Kötü Durumdayız Biz Gerisini Konuşmak Boş"

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından ilk değerlendirmeyi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılandığı günleri anımsatan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı duruşmalara elini kolunu sallaya sallaya gitti yine ellini kolunu sallaya sallaya çıktı. Belki de olması gerektiği gibi yani... Ceza aldı, dört ay hapis yattı ve ondan sonraki süreci zaten malumunuz herkes biliyor. Ama baktığınızda yargılanma biçimine -yargının o gün aldığı kararı konuşmuyorum- mahkemeye gidişine yani kimse sabahın kör vakti evini basıp onu evden almadı. Yani biz 25-30 yıl yıl öncesini adalet olarak arar isek çok kötü durumdayız biz gerisini konuşmak boş." dedi.

17.01.2025 15:49  Güncelleme: 15:54
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından ilk değerlendirmeyi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargılandığı günleri anımsatan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı duruşmalara elini kolunu sallaya sallaya gitti yine ellini kolunu sallaya sallaya çıktı. Belki de olması gerektiği gibi yani... Ceza aldı, dört ay hapis yattı ve ondan sonraki süreci zaten malumunuz herkes biliyor. Ama baktığınızda yargılanma biçimine -yargının o gün aldığı kararı konuşmuyorum- mahkemeye gidişine yani kimse sabahın kör vakti evini basıp onu evden almadı. Yani biz 25-30 yıl yıl öncesini adalet olarak arar isek çok kötü durumdayız biz gerisini konuşmak boş." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde çıkışında açıklama yaptı. Şafak operasyonunun ardından saatlerce nezarethanede tutulup çıkarıldığı adliyede tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaşadığı süreci değerlendiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılandığı dönemi anlattı. İmamoğlu şunları söyledi:

"72 saat nezarette tutuldu tek bir ifadesi alınmadı"

"Pazartesi sabah günün doğmadığı bir saatte bir şafak operasyonuyla yine öyle ifade etmek zorundayız ev basılarak bir belediye başkanını evden almak istediler, bulamadılar. Sonra Edremit'te babasının yanından gidip teslim almaya çalıştılar. Beklediler, aldılar. İşte sağlık kontrolü gösterilen muamele sonra üç saat yol geldi. 72 saat nezarette tutuldu tek bir ifadesi alınmadı. Daha sonra yine ifadesi alınması adına adliyeye sevk edildi. Yine saatlerce bekletildi. Derken işte bu gece sabaha karşı da tutuklama kararıyla nihayete erdi mesele. ve bugün işte cezaevine sevk edilecek. Şimdi benzer bir durum Profesör Dr. Ahmet Özer hemen komşu ilçe burada Beylikdüzü'ne Esenyurt'ta. Ahmet Özer hocamız da aynı şekilde gün doğmadan alındı, götürüldü. Apar topar cezaevine kondu.

"Sayın Cumhurbaşkanı duruşmalara elini kolumu sallaya sallaya gitti yine ellini kolunu sallaya sallaya çıktı"

Şimdi bu bahsettiğim zulüm, itibarsızlaştırma yasanın, hukukun, yerle bir edildiği meseleleri, cezaevini, adliye koridorlarını en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz 90'lı yıllarda yargılandı. Hep o günlerden şikayet eder, o günleri aşağılar, kötüler ama o kötü dediği zamanda hem de çok daha ağır bir suçla yargılandı o dönemde. Ama o dönemde hem de Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi böyle üst yetkili mahkemelerde bu süreç yönetildi ama ona rağmen Sayın Cumhurbaşkanı duruşmalara elini kolumu sallaya sallaya gitti yine ellini kolunu sallaya sallaya çıktı. Belki de olması gerektiği gibi yani. Mahkemeye gitti, hakkında karar verildi. Yine ceza verildi ama yine oradan elini kolunu sallaya ayrıldı. Ardından zaman geçti, itiraz etti. ve tam iki yıl yine görevini yaptı. Yani iki yıl boyunca yine görevini yaptı. Ardından ceza aldı, dört ay hapis yattı ve ondan sonraki süreci zaten malumunuz herkes biliyor. Ama baktığınızda yargılanma biçimine -yargının o gün aldığı kararı konuşmuyorum- yargılama biçimine, mahkemeye gidişine yani kimse sabahın kör vakti evini basıp onu evden almadı. Yani biz 25-30 yıl yıl öncesini adalet olarak arar isek çok kötü durumdayız biz, gerisini konuşmak boş."

SÜRECEK

Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasını Değerlendiren İmamoğlu: "Biz 25-30 Yıl Öncesini Adalet Olarak Arar İsek Çok Kötü Durumdayız Biz Gerisini Konuşmak Boş"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rıza Akpolat'ın Tutuklanmasını Değerlendiren İmamoğlu: 'Biz 25-30 Yıl Öncesini Adalet Olarak Arar İsek Çok Kötü Durumdayız Biz Gerisini Konuşmak Boş' - Son Dakika

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