Murat Çalık Bugün Ameliyat Olacak.

(ANKARA)-Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ilişkin, "Çok riskli operasyonları zor şartlar altında geçirmek zorunda bırakılan başkanımız derhal tahliye edilmelidir. Bu muamele Türkiye'nin vicdanını kanatıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın derhal tahliye edilmesini istedi.

Akpolat'ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tutsaklık zor, hastayken daha zor. İki kez kanser atlatan, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Ağabeyime yapılan zulümdür, eziyettir. Çok riskli operasyonları zor şartlar altında geçirmek zorunda bırakılan başkanımız derhal tahliye edilmelidir. Bu muamele Türkiye'nin vicdanını kanatıyor!"