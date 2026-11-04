Rızai, Trump'ın İran savaşının faturasının Amerikalılara kesildiğini söyledi - Son Dakika
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Rızai, Trump'ın İran savaşının faturasının Amerikalılara kesildiğini söyledi

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İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Trump'ın başlattığı savaşın faturasının Amerikalılara kesildiğini söyledi. Rızai, İran'ın ABD'ye Hürmüz'de stratejik, Washington'da siyasi yenilgi yaşattığını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı İran savaşının "kendisi için siyasi yenilgiye neden olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'deki Kongre seçimlerini değerlendirdi.

"İran ulusunun Trump'a hem savaş meydanında hem de Hürmüz'de stratejik bir yenilgi; Washington'da ise siyasi bir yenilgi yaşattığı" değerlendirmesinde bulunan Rızai, bu süreçte, ABD Başkanı'nın başlattığı savaşın faturasının ise Amerikalılara kesildiği yorumunda bulundu.

Rızai, "İran'ı karşısına alan herkes, savaş meydanından kendi kapısının önüne kadar bunun bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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