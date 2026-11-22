İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin Çin'de gerçekleştirdiği üçlü zirvenin Yalta Konferansı'na benzetilmesine tepki göstererek???????, "2026 yılının İran'ı, 1943 Tahran Konferansı'nın ve 1945 Yalta Konferansı'nın İran'ı değil." dedi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD, Çin ve Rusya liderlerinin üçlü zirvesinin Yalta Konferansı'na benzetilmesine tepki gösteren Rızai, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılının İran'ı, 1943 Tahran Konferansı'nın ve 1945 Yalta Konferansı'nın İran'ı değil. Aynı şekilde 2026'nın ABD'si de o dönemin ABD'si değil. ABD artık savaşın galibi değil, yenilmiş bir ülkeye dönüşmüştür."

Dünyanın önemli ölçüde değiştiğini belirten Rızai, Tahran ve Yalta konferanslarına ait fotoğrafların mevcut dünya düzenini geçmişe döndüremeyeceğini ifade etti.