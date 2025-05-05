Rize Belediyesi'ne Verimlilik Ödülü

Rize Belediyesi'nin "Çay Lifinden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi"ne Verimlilik Proje Ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki Sürdürülebilir Üretim Yöntemlerinde Verimlilik kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Ankara KOSGEB'de düzenlenen "10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e ödül takdim edildi.

Yarışmaya 57 ilden 613 projenin katıldı ve 474 bağımsız uzmanın değerlendirmeleriyle 93 proje finale kaldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 11 kategoride 33 proje ödüle layık görüldü.

Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tesiste çay lifinden mangal kömürü, sıvı gübre ve kokarca böceğiyle mücadelede de kullanılan Çaydalı markalı çay sirkesi ile kedi kumu üretiliyor.

Çay lifinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan ısıdan ve tesisin çatısına yerleştirilen güneş panellerinden de elektrik üretiliyor.