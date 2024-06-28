Rize'de 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı - Son Dakika
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Rize'de 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı

Rize'de yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında 3 öğrenci tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Rize'den sınava giren 2 bin 651 öğrencinin ortalama puanı ise 315,34 oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve öğretmenlerin zorlu sınav sürecinde gösterdikleri başarıya dikkat çekerek, derece alan öğrencilere Rize'yi tercih etmeleri halinde para ödülü verileceğini duyurdu.

28.06.2024 17:53
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Rize'de 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rize'den sınava 2 bin 651 öğrencinin girdiği, 2024 LGS puan ortalamasının 315,34 olduğu belirtildi.

Sınav sonuçlarında 3 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer bulduğu vurgulanan açıklamada, "LGS kapsamında yapılan merkezi sınav verilerine göre 2024 yılında doğru cevap ortalamamız Türkçe testinde 10,75, Matematik testinde 6,93, Fen Bilimleri testinde10,08, İnkılap Tarihi testinde 5,41, Din Kültürü testinde 6,53 ve Yabancı Dil testinde 5,41 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yıl boyunca öğrenci ve öğretmenlerin yoğun sınav sürecinde sorumluluk üstlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Zorlu süreci başarıyla ve sabırla yürüterek yeni başlangıçların eşiğine ulaşan sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarının eksik olmamasını temenni ederiz." denildi.

Açıklamada, derece alan öğrencilere Rize'yi tercih etmeleri halinde 10 bin ile 20 bin lira arasında para ödülü verileceği de kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de 3 öğrenci LGS'de tam puan aldı - Son Dakika
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