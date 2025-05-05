Rize'de 58 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Rize'de 58 Şüpheli Yakalandı

Son bir ayda Rize'de çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı, 37'si cezaevine gönderildi.

05.05.2025 16:17
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Rize'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 24 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, cezaevine teslim edilen 37 kişiden 11'inin uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma suçlarından, diğerlerinin ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arama kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Hırsızlık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, rize, Suç, Son Dakika

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