Rize'de 58 Şüpheli Yakalandı

Rize'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 24 Mart-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüphelinin yakalanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, cezaevine teslim edilen 37 kişiden 11'inin uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma, bulundurma suçlarından, diğerlerinin ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arama kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.