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Rize'de Afrikalı gelinle düğün - Son Dakika
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Rize'de Afrikalı gelinle düğün

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ramazan Öztürk, iş için gittiği Mali'de tanıştığı Dienama Dembele ile evlendi. Çift, çeviri programı kullanarak iletişim kurdu ve Türk geleneklerine göre düğün yaparak evlendi.

Rize\'de Afrikalı gelinle düğün
21.01.2024 - 17:16,
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RİZE'nin Çayeli ilçesinde Ramazan Öztürk (42), 6 ay önce iş için gittiği Afrika ülkesi Mali'de tanıştığı Dienama Dembele (32) ile memleketinde yaptığı düğünle evlendi. Afrikalı gelin, 'Zeynep' ismini aldı.

Rize'de inşaat firmalarına danışmanlık yapan Ramazan Öztürk, 6 ay önce iş için gittiği Mali'de motosikleti ile gezdiği sırada cep telefonu kullanmaktan trafik cezası yedi. Ülkede kurallar gereği cezayı nakit olarak ödemek isteyen Öztürk, cebinden çıkardığı dövizi bozduracak yer bulamadı. O sırada caddede olan biteni seyreden işletmeci Dienama Dembele'den dövizini bozdurmasını rica etti. Dienama'nın yardımı ile trafik cezasını ödeyen Öztürk, kadına teşekkür etmek için yemek ısmarlamak istedi. Birlikte yemeğe çıkan ikili, kısa sürede arkadaş oldu. Arkadaşlıklarını birlikteliğe dönüştürmek isteyen çift, evlenme kararı aldı. Fransızca ve Bambaraca konuşan sevgilisi ile çeviri programı kullanarak anlaşan ve aynı yöntemle evlenme teklif eden Öztürk, eylül ayında Mali'de dünyaevine girdi. Daha sonra memleketi Rize'ye gelen Ramazan Öztürk ve Dienama Dembele, burada da resmi nikah işlemlerini başlattı. Zeynep ismini alan Afrikalı gelin Çayeli Öğretmenvi'nde Türk gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

'ÇEVİRİ PROGRAMI SAĞ OLSUN'

Ramazan Öztürk, 6 ay önce tanıştık. Şirketimde Türk personelin dış ilişkiler kamp amiriydim. İşçilerin kamp dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bir gün dışarda yemekten dönerken, polis beni trafik ışıklarında motosiklet üstünde ve motosikletin kolunda olan telefonumdaki navigasyona bakarken durdurdu. Mali'de motosiklet kullanırken navigasyona bakmak yasakmış. Ben orada polisle konuşurken eşim de geldi, o esnada bizi izliyordu. Ben de Fransızca bilmediğim için şirketimizin tercümanlarını aradım. Polis ceza yazacak ve benim de peşin ödemem gerekiyormuş. Yazılan ceza kadar para yanımda yok ama fazlası var. Paramı bozdurmam gerekiyor. Dienama'ya parayı verdim tercüman yardımıyla parayı bozdurmasını istedim. Verdiğim parayı bozdurup, getirdi, poliste işlemleri tamamladı. Ardından tercüman vasıtasıyla yemeğe gittik, tanıştık. Biraz Fransızca, biraz Bambaraca konuşup, anlaşarak 9 saatlik havadan yolculukla buraya kadar geldik. İçimden geldiği gibi telefonumdaki çeviri programı sağ olsun, 'evlenelim' dedim, eşim de 'tamam' dedi diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Zeynep Dienama Öztürk ise Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Aileme ve buradaki yeni aileme gösterdikleri ilgi ve sıcakkanlılık için çok teşekkür ediyorum dedi. Kayınvalide Nurten Öztürk de Ramazan bizi aradı. 'Anne evlenmeyi düşündüm, ne diyorsun' dedi. İlk başta bir durdum, şaşırdım. Önce şaka yapıyor sandım. Ben de, 'Oğlum sen sevdikten sonra ben de severim. Yeter ki sen sev' dedim diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Ramazan Öztürk, Çayeli, Rize, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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