Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaşan arkadaşların panik anları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaşan arkadaşların panik anları

Geniş Video İzle

Rize'nin Güneysu ilçesinde balık tutmak için dere kenarına giden Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, balık avlarken bir boz ayıyla karşılaştı. Ayıyı kaçırmaya çalışan arkadaşların panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12.06.2024 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
RİZE'nin Güneysu ilçesinde Süleyman Arıcı, arkadaşı Ümit Okul ile dere kenarında balık tutarken ayıyla karşılaştı. Bağırarak ayıyı kaçırmaya çalışan 2 arkadaşın panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güneysu ilçesinde balık tutmak için dere kenarına giden Süleyman Arıcı ve arkadaşı Ümit Okul, oltalarını atıp, beklemeye başladı. Derede balık tuttukları esnada derenin üst kısımda sesler duyan 2 arkadaş, balık avlamaya çalışan bir boz ayıyı fark etti. Arkadaşların bağırarak kaçırmaya çalıştıkları ayı bir süre bekledikten sonra ormanlık alana girip, gözden kayboldu. Balık avlarken karşılaştıkları ayıyı uzaklaştırmaya çalışan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; Ümit Okul'un balık tutarken boz ayının derede gezindiği, 2 arkadaşın bağırarak ayıyı kaçırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Rize\'de balık tutarken ayıyla karşılaşan arkadaşların panik anları
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güneysu, Rize, Güvenlik, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaşan arkadaşların panik anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 İsrail’i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler İsrail'i protesto etmek için hamburger yiyen vatandaşı dövdüler
09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri ’’Kıyafetiniz uygunsuz’’ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri ''Kıyafetiniz uygunsuz'' diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
10:02 Motorine okkalı zam Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti
09:45 Survivor All Star’ın yarı finalinde nefesler tutuldu Atakan veda etti Survivor All Star'ın yarı finalinde nefesler tutuldu! Atakan veda etti
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:23 YKS’DE yapay zeka ile kopya Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı YKS'DE yapay zeka ile kopya! Öğrencinin sınav öncesi yaptığı hazırlık kameraya takıldı
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 10:20:50. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaşan arkadaşların panik anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement