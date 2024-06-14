Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Yusuf Yılmaz idaresindeki 53 AAU 094 plakalı otomobil, Ulucami Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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