Rize\'de denize acil iniş yapan F-JIGU uçağı limana çekildi, inceleme başlatıldı

UÇAK LİMANA ÇEKİLDİ

Rize'de denize acil iniş yapan F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı'na getirilen uçağın, halatla bağlandığı polis teknesiyle kıyıya çekildiği anlar ekipler tarafından görüntülendi. Uçakta uzman ekipler tarafından incelemelerin süreceği belirtildi.