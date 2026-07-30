Rize'de Dere Kenarında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
Çayeli'nde sağanak sonrası debisi yükselen derede mahsur kalan kadın, iş makinesiyle kurtarıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından debisi yükselen dere kenarında mahsur kalan kadın, iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.
İlçede Çataklıhoca Mahallesi'nde çay bahçesine giden N.S, derenin debisinin yükselmesi nedeniyle bulunduğu alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin desteğiyle mahsur kalan kişiye ulaştı. İş makinesinin kepçesine alınan N.S. güvenli şekilde derenin karşısına geçirildi.
Kurtarma çalışması ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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