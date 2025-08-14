Rize\'de Düğünde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Engindere Mahallesi'nde bir düğün salonu içerisinde 4 kişi arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, D.H. ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.