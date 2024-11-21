Rize'de Heyelan: 1 Öldü, 4 Yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelan nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri, evlerindeki eşyaları AFAD ekipleri gözetiminde çıkarıyor.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 2 gün önce, 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kaydığı bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Heyelan riski nedeniyle konutlarından tahliye edilen bina sakinleri, AFAD ekiplerinin gözetiminde ihtiyaç duydukları eşyalarını Çayeli Belediyesi itfaiye aracı yardımıyla dışarı çıkarıyor.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gazetecilere, ilçede üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

İlk gün yağmur nedeniyle bölgeye müdahale edemediklerini belirten Çiftçi, "Havanın açmasını bekledik. Mevsim de yağışlı gidiyor. Birkaç gün sonra yine yağmur gözüküyor." dedi.

Çiftçi, çalışma yaparken yağmurdan dolayı daha temkinli hareket ettiklerini kaydederek, "Çalışma yaptığımız yerde yağmur daha büyük afeti tetikleyebilir diye biraz daha tedbirli davranıyoruz. AFAD, toprak kaymasının olduğu bölgede yapacağımız çalışmalar öncesinde yağmur sularını drenaj edebilecek çalışmalar başlattı. Suyun o bölgeye girişini minimize edeceğiz." diye konuştu.

Binalarla ilgili belediye ve AFAD'ın çalışma yaptığını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Geleceğe dönük, 'Yeniden aynı hadiselerin burada yaşanmaması için neler yapılabilir?' diye iki gündür üzerinde mühendis ve teknik ekiplerle çalışmalar yapılıyor. Bir sonuca vardık. Binaların arkası çok dik olduğu için hemen oraya bir iş makinesi sokup çalışma yapmak kolay değil. Dik ve yumuşak bir zemin var. Aşağıdaki zemine ulaşabilmek için tıraşlama ve setleme metoduyla toprağı aktaracağız. Binaların arkasındaki toprağı dışarı alabileceğimiz bir alan adeta yok. Dükkanlardan içeriye girerek yukarıdan aşağıya attığımız toprağı dışarıya almaya çalışacağız. Böyle bir çalışma öngördük. Tedirginliğimiz yağışların 1-2 güne yeniden başlayacak olması. 'Yapacağımız çalışmalar heyelanı tetiklemesin.' şeklinde çalışma yapılıyor."

"Yaptığımız hamleler doğru hamleler olmalı"

Çiftçi, dün Vali İhsan Selim Baydaş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldığını da belirterek, şunları söyledi:

"Burada AFAD'ın çıkarmış olduğu raporlar sonucunda komple bir yıkım ihtimali de olabilir. İlk önce bir enkazı ortadan kaldırmak lazım. Suya doymuş toprağın alınabilmesi için çalışma yapılması lazım. Toprak sünger gibi olmuş. Çok dik bir alan olduğu için toprak kurumadan giremiyoruz. Onu planlıyoruz. O çalışmalar bittikten sonra binayla ilgili çalışmalar yapılacak, 'Binalar başka bir yere taşınsın mı?' diye. Bu da masada olan ihtimallerden biri. Binalarda herhangi bir problem yoksa ufak tefek iyileştirmeler yaparak, arkadaki bölgede de önlemler alarak burada vatandaşların eski yaşantılarına devam etmesi. İnsan hayatını tehdit edecek unsurları da kaldırmak şartıyla. Yaptığımız hamleler doğru hamleler olmalı."