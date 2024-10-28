Rize\'de Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları

Güncel

RİZE'de yaşanan heyelan, sel ve taşkınlar sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve bölge halkı, çamur birikintilerinin oluştuğu arazi ve bahçelerde temizlik yaptı.

Kentte yaklaşık 2 haftadır aralıklarla süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak kentte birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Ardeşen ilçesi Pınarlı köyünde, heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi ile çamurlu su dere kenarındaki 5 ev ile çay bahçesine hasar verdi. Evlerin giriş ve katlarına kadar ulaşan çamur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İhbar üzerine adrese sevk edilen AFAD, AKUT ve JAK ekipleri, 1'i yaşlı 5 kişiyi heyelan riskine karşı güvenli bölgeye tahliye etti.

Sağanağın etkisini kaybetmesiyle, belediye ve DSİ ekipleri heyelanlı bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürerken, yağmurun durmasıyla ekiplerin yanı sıra bölgede yaşayanlar da çamur birikintilerinin oluştuğu, arazi ve bahçelerde temizlik çalışması yaptı.

'CANA BİR ŞEY OLMADI'

Pınarlı köyü muhtarı Osman Şeremet, tedbir amaçlı evlerdeki kişilerin tahliye edildiğini söyleyerek, "Hafta sonu aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. 2 dönüme yakın bir çay tarım arazisinde kopma meydana geldi. Menfezimiz tıkandı, 3 ev boşaltıldı, 1 evde yukarıda tehlikede. Cana bir şey olmadı. AFAD, AKUT ve JAK ekipleri geldi. Alttaki evde ikamet eden 5 kişiyi ekiplerle çıkardık, evin etrafından dolanarak Ardeşen merkezdeki evlerine sağ salim naklettik" dedi.

Heyelan anını anlatan Havva Yurdakul, "Akşam namaz vaktinde yemeği yiyip ahıra indim. İnekleri sağarken elektrikler kesti. Burada direkler bükülüp koptuğunu fark ettik. Hemen dışarı atladık. Buradan çok büyük ses geliyordu, dışarı kaçtık. Yaşlı biri vardı onu da taşıdık. Geldiğimizde eve giremedik, bekledik. 2 gündür burası çamur ayak bastığımız her yer çamur. Bahçeye girerseniz içinde düşersiniz" diye konuştu.