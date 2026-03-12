Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi

12.03.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Meryem Turgut, bir milletin hürriyet iradesinin kelimelere döküldüğü büyük günü hatırlamak için toplandıklarını söyledi.

12 Mart tarihinin bir milletin karanlığa karşı umutla ayağa kalktığı günün adı olduğunu dile getiren Turgut, "Milletimizin varlık mücadelesi verdiği günlerde Anadolu'nun dört bir yanında yoksulluk, yokluk ve işgalin ağır gölgesi vardı. Fakat bütün bu zorlukların ortasında sarsılmayan bir inanç vardı. Bağımsız yaşama inancı. İşte o inanç milletimizin ortak vicdanında yankı bulmuş ve İstiklal Marşı olarak tarihe kazanmıştır." dedi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisinin sahnelendiği programda, resim, şiir, kompozisyon, beste ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Etkinlik, Kültür, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:44:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Rize'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.