RİZE'de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ismi henü öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Kadın Başıboş Köpeklerin Saldısına Uğradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?