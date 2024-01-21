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Rize'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Rize'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 4 kişi yaralandı ve yaralılar Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rize\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
21.01.2024 - 21:13,
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Rize'nin Derepazarı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamza Bacıoğlu idaresindeki 61 ADN 936 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden Trabzon istikametine seyir halindeyken, Derepazarı döner kavşaktan Karadeniz Sahil Yoluna dönüş yapan Ahmet Kaya yönetimindeki 53 ABR 922 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Meryem Tuana (10), Fatoş Aysima (5), Melisa (11) ve Merve Kaya (30) yaralandı.

Yaralılar, Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rize'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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