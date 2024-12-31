Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: Elektrik ve Doğal Gaz Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: Elektrik ve Doğal Gaz Kesildi

Rize\'de Sağanak Sonrası Heyelan: Elektrik ve Doğal Gaz Kesildi

Rize'nin Derepazarı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanda yolun bir bölümü çöktü. Ekipler bölgede inceleme yaparken, elektriksiz ve doğalgazsız kalan mahallede ulaşım da kapandı.

31.12.2024 16:02  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'nin Derepazarı ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda yolun bir bölümü çöktü. Elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşadığı mahallede, yol ulaşıma kapanırken; ekipler ise bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda, dün gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. İstinat duvarını çöküp, toprağın çaylık araziye aktığı mahallede, yol kenarındaki yüksek gerilim direği de yerinden oynadı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatırken, güzergahtaki Bahattinpaşa köyünün elektrik ve doğal gazı da kesildi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı. Öğrenciler heyelanlı bölgeden veliler eşliğinde geçip servislerine ulaşabildi.

Yolun kapalı olduğunu söyleyen Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, "Burada yol çökmesi oldu. Direk yolun kenarındaki yol çökmesiyle aşağıya bastı. 70-80 tonluk araçlar buradan geçiyor. Bu yol bu yükü kaldıracak bir yol değil. Emniyet ekipleri geceden gelip burada tedbir aldı. Şu anda yol kapalı. Dün akşam saatlerinden itibaren elektrik yok. Burada büyük bir istinat duvarı yapılması lazım" dedi.

Torunlarını servise bırakmak için heyelanlı yoldan geçmek zorunda kalan Ayşe Şahin ise "Elektrik ve doğal gazı verecekler, bekliyoruz. Akşam saat 21.00'den beri elektriğimiz yok. Yattık uyuduk, ne yapacağız? Doğal gaz da yoktu, sabaha kadar buz tuttuk. Şimdi de çocukları buraya servise getirdik" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/DEREPAZARI (Rize),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Derepazarı, İnceleme, 3-sayfa, Güncel, Enerji, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: Elektrik ve Doğal Gaz Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de Sağanak Sonrası Heyelan: Elektrik ve Doğal Gaz Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.