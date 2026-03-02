Rize\'de Seyir Halindeki TIR Yangın Çıkardı

RİZE'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halindeki TIR alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümde yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarında çekip araçtan indiği TIR kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen TIR'ı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
