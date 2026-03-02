Rize'de Seyir Halindeki TIR Yangın Çıkardı - Son Dakika
Rize'de Seyir Halindeki TIR Yangın Çıkardı

Rize\'de Seyir Halindeki TIR Yangın Çıkardı
02.03.2026 19:59
Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda giden TIR'ın motoru alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.

RİZE'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halindeki TIR alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümde yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarında çekip araçtan indiği TIR kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen TIR'ı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

