Rize'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları Sonucunda 35 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Rize'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları Sonucunda 35 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Rize\'de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları Sonucunda 35 Kişi Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Rize'de mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

03.06.2024 14:35
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Rize'de mayıs ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-30 Mayıs arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen şahısların araç ve ikametleri ile üzerlerinde yapılan aramada, 251 gram bonzai, 19 gram esrar, 4 gram skunk, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 3'ünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Rize, Güvenlik, Uyuşturucu, Politika, Güncel, Son Dakika

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