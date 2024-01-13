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Rize'deki Tarihi Cami Yıldırım Sonucu Yangınla Karşılaştı - Son Dakika
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Rize'deki Tarihi Cami Yıldırım Sonucu Yangınla Karşılaştı

Rize'de restorasyon çalışmaları tamamlanan ve dün ibadete açılan Akmescit Camisi'nin çatısına sabaha karşı yıldırım isabet etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de caminin halıları ve çatısı zarar gördü.

13.01.2024 - 12:54,
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RİZE'de, restorasyon çalışmaları tamamlanıp dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına, bugün sabaha karşı isabet eden yıldırım, yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında caminin halıları ve çatısı yandı.

Pazar ilçesi Akmescit köyünde, 2023'te başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına sabah saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yıldırım isabet edince yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiyi sararken, sabah namazı için hazırlık yapan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülüp, kontrol altına alındı. Caminin halıları ve çatısı yandı.

CUMA NAMAZINDA AÇILDI

1880-1885 yılları arasında inşa edilen tarihi cami, Rize İl Özel İdaresi tarafından, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi kapsamında; dış cephe duvar temizliği, mihrap ve ahşap yapıların onarımı, ısıtma ve ses sistemi yenilenmesi ile kalem işi süslemelerin ortaya çıkartılması çalışmaları tamamlanıp, dün cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılmıştı. (DHA)

Rize\'deki Tarihi Cami Yıldırım Sonucu Yangınla Karşılaştı
Kaynak: DHA
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