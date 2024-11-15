Rize Hemşin'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Rize Hemşin'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, olumsuz bir durum yok.

15.11.2024 14:16
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Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ekipler saha taramalarına devam ediyor

Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, bütün ekiplerin saha taramalarına devam ettiğini söyledi.

Kendilerine yansıyan herhangi bir olumsuzluk ya da ihbar bulunmadığını, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldığını belirten Baydaş, şunları kaydetti:

"Hayatı etkileyecek sıkıntımız yok, bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Sahayı yine tarayacağız. Ülkemiz deprem bölgesidir, depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum."

Baydaş, bölgede geçen haftalarda şiddetli yağışların ardından heyelanlar meydana geldiği, depremin yeni heyelanlara yol açma riskinin sorulması üzerine, "Şu an için buna yönelik de bizde herhangi bir uyarı yok ama elbette heyelan noktasında problem olan yerler sarsıntıda daha da akışkan hale gelebilir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize Hemşin'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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