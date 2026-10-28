Rize İkizdere\'de çelik varillerden minare çığdan korunmak için her kış yatırılıyor

RİZE'nin İkizdere ilçesi Garzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesi ile oluşturulan 7 metrelik minare, her kış öncesi makaralı düzeneğe bağlanıp yere yatırılıyor. Böylece minare, her yıl kara karşı koruma altına alınıyor. Kış hazırlıkları kapsamında kontrollü şekilde yatırılan minare, bahar aylarında yeniden havaya kaldırılacak.

İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare, çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı sisteme çelik telle bağlanan minare, yıllarca her kış öncesi yere yatırılıyor. Geri dönüş göçüne geçen köylüler, kışın yaklaşmasıyla makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak kar ve çığa karşı korumaya aldı. Kış hazırlıkları kapsamında kontrollü şekilde yatırılan minare, bahar aylarında yeniden havaya kaldırılacak.

'BURASI MEŞHUR OLDU'

Minarenin geçmişte çığ altında kaldığını ve bu nedenle böyle bir sistem geliştirdiklerini belirten yayla sakinlerinden Muhammet Kan, "Daha önce çığ altında kaldığı için bugün geldik, arkadaşlarla toplandık, bunu indirdik. Şimdi bağlayacağız. Çığdan korumak istiyoruz minaremizi. Burada yaşayan insanlar bu fikri ortaya attılar. Geliyorlar, minarelerini indiriyorlar, kaldırıyorlar, kullanıma hazır halde tutuyorlar. Minareyi de böyle yatırdığımız zaman artık çığ tehlikesinden de kurtarmış olduk. Yaylada yaşayan rahmetli büyüklerimizin üstün zekası. Duymadık, burası da meşhur oldu" dedi.

'YARDIMCI OLDUK'

Yaylaya misafirliğe gelen Muharrem Yelkenci ise "Burada arkadaşa misafirliğe geldik ve bu vesileye tanık olduk, cami minaremizi indirme vesilesine. İşte her sene burada çığ tehlikesi olduğundan dolayı cami minaresi indiriliyor. Yaz başı tekrardan kaldırıyorlar. Kış geliyor, mevsim yaklaşıyor diye minareyi indirdi arkadaşlar, hep beraber biz de yardımcı olduk" diye konuştu.

'KARADENİZLİLERİN ÜSTÜN ZEKASI'

Yaklaşık 15 yıldır bu sistemi kullandıklarını dile getiren Beytül Kahraman da "Her sene yaptığımız gibi tekrar minareyi indirdik; kışın kardan, fırtınadan, çığdan kurtarmak için. Bu zamanlarda indiriyoruz. Yazın, işte yaz başı, bahar tekrar kaldırıyoruz yukarıya, minare faaliyete geçiyor. 13-15 senedir böyle bir çözüm bulduk, iyi de oldu. Çığ aldığından dolayı minarede sıkıntı oluyordu. Devamlı yap boz. Böyle olduğunda kurtardık. Tabii bizim Karadenizlilerin üstün zekası böyle bir çare buldu, böyle bir çözüm buldu" dedi.