RİZE'nin yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Karla kaplı zirvelerde seyirlik manzaralar oluşurken, kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylaları ile zirvelerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürürdü. Mayıs ayında yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Rize'nin Yaylaları Mayıs'ta Beyaza Büründü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?