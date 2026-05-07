Rize\'nin Yaylaları Mayıs\'ta Beyaza Büründü

RİZE'nin yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Karla kaplı zirvelerde seyirlik manzaralar oluşurken, kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylaları ile zirvelerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürürdü. Mayıs ayında yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.