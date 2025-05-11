Rize Turizm Sezonuna Hazır

Doğal güzellikleriyle öne çıkan ve yeşilin her tonunu görme fırsatı sunan Rize, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Antalya ve İzmir gibi bazı illerden direkt uçuşların başlamasıyla daha fazla ziyaretçi gelmesi beklenen kentte, turizm sezonuna yönelik hazırlıklar sürüyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, valilik himayesinde bölgenin tanıtımına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında kente gelen gazetecilere şehrin güzelliklerini anlattı.

Vali Baydaş, bazı merkezlerden doğrudan başlayan uçuşlarla kentin farkındalığını yurt içinde ve dışında artırmak istediklerini söyledi.

Rize'nin "çayın ve yağmurun başkenti" olarak bilindiğini belirten Baydaş, "Rize, aynı zamanda turizm odaklı bir şehir. Şehrimizin turizm farkındalığını artırmak ve potansiyelini duyurmak istiyoruz." dedi.

Havalimanının Mayıs 2022'de açıldığını, o günden beri kente uçakla gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini aktaran Baydaş, bu yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında yolcu beklediklerini kaydetti.

Kaçkar Dağları'nın dağ, doğa sporları ve macera turizmi destinasyonu olarak markalaşması için proje hazırladıklarını ifade eden Baydaş, "Bu kapsamda 26-28 Eylül'de Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin bir ayağını Kaçkar Dağları'nda gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Proje Direktörü Ceylan Şensoy ise yaklaşık 2 bin sporcunun katılmasını bekledikleri yarışların 20, 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirileceğini aktardı.

Özellikle şelaleleriyle dikkati çeken bölgede Fırtına Vadisi, Ayder, İkizdere, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Anzer, Gito, Sal, Pokut, Palovit ve Elevit yaylaları, ziyaretçilerin uğrak noktalarını oluşturuyor.

Endemik bitki örtüsü ve ormanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran Rize'de, tarihi taş konaklar ve kaplıcalardaki termal havuzlar da ziyaretçilerin beğenisini topluyor.