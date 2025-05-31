Rize ve Jingdezhen\'den Dostluk Günü Kutlaması

RİZE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Rize ile Çin'in ünlü "porselen merkezi" Jingdezhen, Dostluk Günü'nde ortak kültürel mirası asırlık çay gelenekleriyle kutladı.

Cuma günü düzenlenen etkinliğe iki ülkenin turizm, sanat ve kültür sektörlerinden hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.