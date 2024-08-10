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Rize'ye yapılacak 1 milyon metreküp kapasiteli içme suyu projesi mahkemelik oldu

RİZE - Rize Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından yapılacak olan içme suyu gölet projesine verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir' kararına karşı köylüler hukuki sürecin başlaması için başvuruda bulundu.

Türkiye'de yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de, belediye ve DSİ tarafından 50 yıllık içme suyu sorunun ortadan kaldırmak üzere Çağrankaya bölgesinde yapılacak 1 milyon metreküp kapasiteli içme suyu gölet projesini hayata geçirdi. Çalışmalara başlanan alana 'ÇED gerekli değildir' kararı verilince köylüler alanda heyelan riskinin bulunduğuna yönelik hukuk mücadelesi vermeye yönelik karar aldı. Köy sakinlerinden Kazım Delal, Nazım Delal, Yusuf Esir ve Dumru Esir, Rize İdare Mahkemesi'ne giderek 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için şikayetçi oldu. Açılan dava ile ilgili Rize İdare Mahkemesi, mahallede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Keşif için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 9 kişilik bilim kurulu heyeti toplanarak söz konusu vadide keşif ve incelemelerde bulundu. Bilim heyeti 60 gün içerisinde hazırlayacağı raporu Rize İdare Mahkemesi'ne sunacak.

"120 sene önce bu dağlar heyelan sonucu buraya indi"

Yapılan gölet projesinin heyelan bölgesinde olduğunu ve bir heyelanda Rize'nin tehlike altına gireceğini söyleyen Kazım Delal, "Buraya bir tane kırma eleme santrali, 2 tane taş ocağı 1 milyon metreküp büyüklüğünde de bir gölet yapacağım denildi. Burası en az 7 sene sürecek. Burası aynı zamanda göl mıntıkası hem de heyelan mıntıkasıdır. 100 yıl önce buranın ismi göldür. 120 sene önce bu dağlar heyelan sonucu buraya indi. Bu dağlar yine hazırlık halinde bekliyor. Keşifte çok geç kalındı fakat bugünkü keşfin bir özelliği var. Bu tarihi bir keşif oldu. Her keşfe 5 tane bilir kişi geliyordu. Fakat bu keşifte 9 tane bilirkişi geldi. Allah'ın izniyle ben çok ümitliyim. Bilirkişili mahkemenin bunu inşallah bertaraf edeceğine inanıyorum. Bu 1 milyon metreküp su eğer bir patlak verirse Rize'yi tehlike altına alacak" ifadelerini kullandı.

(HFD-EK-SO-Y)