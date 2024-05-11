Rizeliler için 'Atmaca' bir yaşam tarzı haline geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rizeliler için 'Atmaca' bir yaşam tarzı haline geldi

Geniş Video İzle

Rizeliler arasında büyük bir tutku haline gelen Atmaca kültürü, yüzlerce yıl önce bıldırcın avlamak için kullanılmaya başlanan atmacaların hala kullanılmasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Atmaca, Rizeliler için bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Atmacacılar, çocuklarına doğar doğmaz atmacayı tanıtmaya başlıyor ve bu kültürü nesilden nesile aktarıyor. Atmaca yakalamak sabır gerektiren bir iş olmasına rağmen, Rizeliler için büyük bir sevda haline gelmiştir. Atmacalar, Rize bölgesindeki atmacacılar tarafından doğaya salım şenlikleriyle uğurlanır ve sadece av sezonunda yanlarında bulundurulur.

11.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rizeliler için 'Atmaca' bir yaşam tarzı haline geldi

RİZE - Rizeliler'in sevdası olan ve artık yaşamlarının birer parçası haline gelen Atmaca kültürü yaşatılmaya devam ediyor.

Yüzlerce yıl önce bıldırcın avlamak için Atmaca yakalanmaya başlandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek rakımlarında yaşayan atmacalar aynı zamanda Rizeliler içinde büyük bir tutku haline geldi. Hala daha bıldırcın avında kullanılan atmacalar yırtıcı olmalarının yanında zekaları ve çeviklikleri ile de biliniyor. Avcılar bir atmaca yakalamak için bazen aylarca bekleyebiliyor. Atalarından gelen 'Atmaca' kültürünü yaşatmaya devam eden Rizeliler, kendileri için hayvanın artık bir yaşam tarzı haline geldiğini belirtiyor.

"Atmaca Rizelilerin damarında dolaşan kan gibidir"

Atmaca kültürü çocuklar daha doğar doğmaz tanıştırmaya başladıklarını ifade eden Atmacacılar dernek başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, "Atmaca Rizeli için yaşam tarzıdır. Atmaca Rizelilerin damarında dolaşan kan gibidir. Çocukları ilk dünyaya geldikleri zaman gördükleri şey atmacadır. Atalarımızdan gelen bu mirası bizde çocuklarımıza anlatıyoruz. Bunun sevdası çok ayrı. Bu sevdayı böyle sürdürüyoruz. Atmacacı adam çok sabırlı olur. Bunu yakalamak çok sabır ister. Belki de 3 ay dağlarda kalırsın 1-2 atmaca yakalarsın. Belki hiç yakalayamazsın. Yakalamak çok sabır isteyen bir iş. Çoluk çocuğunu bırakırsın bu sevdanın peşine gidersin. Bunu evcilleştiririz ve ava hazırlarız. Bunla bıldırcın yakalarız. Bu bıldırcından daha çok kültürümüz olduğu için severiz. Sezon bittiği zaman bütün Rize bölgesinde ki atmacacılar doğaya salım şenliği yaparız. Biz bunları sadece 3 aylığına yanımıza alıyoruz sonrasında gidiyor" şeklinde konuştu.

"Bizden bir parça oluyor"

Bir çocuğa nasıl bakıyorlarsa atmacaya öyle baktıklarını belirten Uzunhasanoğlu, "Biz şimdi bunu yakalıyoruz. Bir çocuğu nasıl bakıyorsan onun gibi bakıyorsun. Yumurtasını ve etini veriyorsun. Saati saatine yemeğini veriyorsun. Bizden bir parça oluyor. Aşıklar birbirlerine destan yazalar. Bizde de atmacaya karşı destanlar yazılmıştır. Bir atmacayı yakalarken avcı arkadaş ona türkü atmış. 'Ey atmaca atmaca, otur düşün, gelebildun, iyi oynadı kuşum' demiş. Bunun anlamadı da atmaca haksız değilsin. Sana oynattığım kuş çok güzel oynuyordu. Ondan dayanamadın da geldin diyor. Doğu Karadeniz bölgesinde insanlar yaşamını sürdürmek için proteine ihtiyacı vardı. Kendi yaşamlarını sağlamak için atmaca yakalamışlar. Atmacayla da bıldırcın yakalamışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Rize, Kültür, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rizeliler için 'Atmaca' bir yaşam tarzı haline geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:25:48. #1.11#
SON DAKİKA: Rizeliler için 'Atmaca' bir yaşam tarzı haline geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement