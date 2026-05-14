Rızvanoğlu'ndan Meclis Başkanı'na Çağrı

14.05.2026 16:31
Evrim Rızvanoğlu, kadın vekillerine yönelik saldırılara hukuki yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak, "Dışarıdan ve organize bir şekilde, milletin vekillerinin şahsiyetine yönelik haysiyetsizce saldırılar yapılıyor. Dolayısıyla bunun karşısında sessiz kalmanız, bu çatı altındaki her bir kadının güvenliğini ve onurunu hiçe saymaktır. Sizi, bu kara propaganda ağlarına karşı hukuki süreci kurumsal düzeyde başlatmaya ve milli iradenin haysiyetini bu 'siyasal taciz' operasyonundan korumaya davet ediyorum" dedi.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından "Tüm Türkiye'ye, vicdan sahibi herkese ve TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a çağrımdır" başlıklı açıklama yaptı.

"Sosyal medya üzerinden kadın milletvekillerine yönelik ahlaksız ve cinsiyetçi iftiralar dolaşıma sokuldu" diyen Rızvanoğlu, "Daha da vahimi, hiçbir kanıt içermeyen bu karalama içerikleri; organize troll ağları ve bazı iktidara yakın medya yapıları tarafından 'iddia' denilerek yaygınlaştırıldı. Bu, yalnızca birkaç kadın siyasetçiye yönelik bir saldırı değil; kadınların siyasetteki varlığına, onuruna ve kamusal hayattaki yerine yönelik organize bir itibarsızlaştırma operasyonudur" ifadelerini kullandı."

RIZVANOĞLU'NDAN MECLİS BAŞKANINA ÇAĞRI

Hedef alınanların yalnızca muhalif kadın vekiller olmadığını, kadınların siyaset yapabilme iradesinin de hedef alındığını söyleyen Rızvanoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a şu çağrıyı yaptı:

"Sayın Kurtulmuş, siz sadece bir partinin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani milli iradenin tecelligahının onurunu korumakla mükellefsiniz. Dışarıdan ve organize bir şekilde, milletin vekillerinin şahsiyetine yönelik haysiyetsizce saldırılar yapılıyor. Dolayısıyla bunun karşısında sessiz kalmanız, bu çatı altındaki her bir kadının güvenliğini ve onurunu hiçe saymaktır. Sizi, bu kara propaganda ağlarına karşı hukuki süreci kurumsal düzeyde başlatmaya ve milli iradenin haysiyetini bu 'siyasal taciz' operasyonundan korumaya davet ediyorum."

"İLK TAŞI SİZİN ATMANIZ GEREKİR"

"Muhafazakar ve AK Partili kardeşlerime sesleniyorum" diyen Rızvanoğlu, "Kendi partinizin gölgesinde beslenen bu 'iftira makinelerine' karşı ilk taşı sizin atmanız gerekir. 'Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kişidir' düsturuna inanıyorsanız; bu haysiyetsizliğe, bu hileli ve alçakça saldırılara 'Dur' deyin. Partinizin içine sızmış bu ahlak yoksunlarının, sizin davanızı da çamura bulamasına izin vermeyin. Namuslu bir duruşun partisi, ideolojisi olmaz. Bugün kadın milletvekillerine atılan bu çamur, sessiz kaldığınız takdirde, yarın sizin kızlarınızın, kardeşlerinizin, eşlerinizin yoluna serilecektir" dedi."

"Çamur at izi kalsın" anlayışıyla iftiralar atıldığını belirten Rızvanoğlu, "O çamur bugün sizin suratınıza halkın adaleti ve vicdanın tokadı olarak inecektir. Muhalefeti ve onun dimdik duran kadın siyasetçilerini iftiralarla sindiremeyeceksiniz. Biz buradayız; onurumuzla, emeğimizle ve halkımızın sevgisi ve desteğiyle ayaktayız. Bu ülkenin kadınları, muhteşem bir Türkiye, müreffeh bir toplum ve umutlu bir gençlik hayaliyle, mücadelelerini sürdürmeye ve çok çalışmaya devam edecekler. Hiç bir güç biz kadınlara dur diyemez" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

