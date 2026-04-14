Roblox, Çocuk Güvenliği İçin Yeni Hesap Türlerini Duyurdu

Popüler oyun platformu Roblox, çocukları ve gençleri korumak için sohbet ve oyun erişimini düzenleyen yeni hesap türlerini duyurdu. Bu gelişme, Roblox'un Türkiye'de hala yasaklı olduğu bir döneme denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın Roblox yetkilileriyle görüşmesinin ardından şirketin Türkiye şirketi kurulmuştu.

Yeni yapıda, yaşını doğrulamayan kullanıcılar sadece küçük yaşlara uygun oyunları oynayabilecek. Beş ile dokuz yaş arasındaki kullanıcılar Roblox Kids hesabına, dokuz ile on beş yaş arasındakiler Roblox Select hesabına atanacak. On altı yaş ve üzeri standart hesap kullanırken, on sekiz yaşından büyükler kısıtlanmış içeriklere erişebilecek. Haziran ayında devreye girecek sistem için geçiş süreci sunulacak.

Roblox Kids hesaplarına sahip çocuklar, hafif şiddet içeren oyunlara girebilecek ve sohbet özelliği varsayılan olarak kapalı kalacak. Roblox Select kullanıcıları orta dereceli oyunlara erişip kendi yaş gruplarıyla sohbet edebilecek. Ebeveynler, kısıtlamaları esneterek küçük çocukların büyük kardeşleriyle oynamasına izin verebilecek.

Yeni hesaplardaki oyunlar, üç aşamalı güvenlik testinden geçecek. Geliştiricilerin kimlik doğrulaması yapması ve yeni Roblox Plus aboneliğine sahip olması gerekecek. Oyunlar, on altı yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından test edilip raporlanacak, moderasyon sistemi uygunluğu denetleyecek.

Bu güvenlik önlemleri, şirketin ABD'deki davaların ardından geldi. Türkiye'deki görüşmeler ve yeni şirketin kurulmasıyla birlikte bu güncellemeler, platformun ülkedeki geleceğini etkileyebilir.