Roma'dan Bilecik'e Tandem Bisikletle Geldiler - Son Dakika
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Roma'dan Bilecik'e Tandem Bisikletle Geldiler

Roma\'dan Bilecik\'e Tandem Bisikletle Geldiler
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İtalya'dan yola çıkan Federico ve eşi, Moğolistan'daki hava kirliliğine dikkat çekmek için pedal çeviriyor.

İtalya'nın başkenti Roma'dan geçen aralıkta tandem (ikili) bisikletle yola çıkan Federico Demasi ve eşi Baasansuren Gankhurel, Bilecik'e ulaştı.

İtalyan elektrikçi Federico Demasi ile Moğolistan Ulusal Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan eşi Baasansuren Gankhurel, Moğolistan'da özellikle kış aylarında kömür kaynaklı hava kirliliğine dikkati çekmek için farkındalık oluşturmak istedi.

Bu kapsamda 7 Aralık 2025'te tandem bisikletle Roma'dan yola çıkan çift, 8 aylık yolculuğun ardından Bilecik'e geldi.

Burada Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılanan çift, Türkiye'nin birçok şehrini gezdikten sonra Artvin üzerinden Batum'a ulaşmayı, sonrasında ise farklı ülkelerden geçerek Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a varmayı hedefliyor.

"Artvin üzerinden Batum'a geçmeyi planlıyoruz"

Federico Demasi, AA muhabirine, 8 aylık yolculuğun ardından Bilecik'e ulaştıklarını söyledi.

Eşiyle tandem bisiklet kullandıklarını belirten Demasi, "Birlikte sürüş yapmak için tandem bisikleti tercih ettik. Tandem bisiklet yolculuk sırasında birbirimize destek olmamızı sağlıyor." dedi.

Türkiye'de karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını anlatan Demasi, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki insanlar çok misafirperver. Bize çay ve yemek ikram ediyorlar. Ankara'dan sonra Kapadokya'ya gitmek istiyoruz. Daha sonra İç Anadolu'dan Karadeniz'e, oradan da Artvin üzerinden Batum'a geçmeyi planlıyoruz. Yolculuğumuzu birlikte ve koordineli şekilde sürdürüyoruz."

Demasi, yolculuklarının turistik bir gezi olmadığını belirterek, Moğolistan'daki kış şartlarına ve hava kirliliğine dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdiklerini ifade etti.

Moğolistan'da kış aylarında ısınma amacıyla yoğun şekilde kömür kullanıldığını ve bu durumun hava kirliliğine yol açtığını dile getiren Demasi, "Moğolistan'da kış çok soğuk. Isınmak için çok fazla kömür tüketiliyor ve bu da hava kirliliğini artırıyor. İnsanların evlerini yalıtımlı hale getirmesi ve daha az kömür kullanması için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Demasi, 8 aylık yolculuklarında farklı konaklama yöntemlerini kullandıklarını belirterek, zaman zaman kamp kurduklarını, bazen de yerel halkın evlerinde misafir olduklarını aktardı.

Bu tür yolculukların farklı ülkelerden insanları bir araya getirdiğini dile getiren Demasi, gittikleri yerlerde insanlarla tanışıp farklı kültürleri öğrendiklerini anlattı.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz da daha önce farklı ülkelerden çok sayıda bisikletliyi Bilecik'te ağırladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'dan Bilecik'e Tandem Bisikletle Geldiler - Son Dakika

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