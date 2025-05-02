Roman Kahramanları Edebiyat Festivali Başlıyor

Maltepe Üniversitesi ile Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenecek "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali", 14-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hayal ürünü roman kahramanlarından yola çıkarak geçmişe ve bugüne tanıklık etmeyi, kültür sanat yaşamını zenginleştirmeyi amaçlayan festivalin bu yılki ana teması "Mitoloji ve Edebiyat" olarak belirlendi.

Marmara Eğitim Köyü ve Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) edebiyatseverleri ağırlayacak festival kapsamında "Please Come Back" sergisi ise 5 Mayıs'ta Beyoğlu'ndaki Terra Santa Manastırı'nda açılacak.

Sergi, arkeoloji dünyasında "Hazine A" olarak bilinen ve Heinrich Schliemann tarafından 1873 yılında keşfedilen ünlü "Troya Hazineleri"nin yanı sıra değerli madenler veya taşlardan yapılmış yaklaşık 30 farklı eser grubunun hikayesini izleyicilerin dikkatine sunacak.

"Please Come Back" sergisi, 20 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.