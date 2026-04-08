Romanlar Günü'nde Yeni Konut Projesi Müjdesi
Romanlar Günü'nde Yeni Konut Projesi Müjdesi

Romanlar Günü\'nde Yeni Konut Projesi Müjdesi
08.04.2026 21:45
'8 Nisan Dünya Romanlar Günü' etkinliğinde, Bakan Göktaş, 1.071 yeni konut projesini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'de '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' kapsamında gerçekleştirilen 'Roman Tarihi ve Kültürü' etkinliğinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Romanların yoğun yaşadığı 22 ilde bugüne kadar toplam 6 bin 720 konut yaparak vatandaşlarımıza teslim ettik. Eylem planı kapsamında ise buradan da bu müjdeyi vermek istiyorum; bin 71 yeni konut içeren bir proje planlıyoruz. İnşallah hepinize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' kapsamında gerçekleştirilen 'Roman Tarihi ve Kültürü' etkinliğine katıldı. Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli vatandaş katıldı. Müzik dinletisi ve 'Roman Tarihi ve Kültürü' paneli ile başlayan program, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi Konseri ile devam etti. Bülent Altınbaş tarafından klarnet gösterisi yapılırken protokol konuşmaları sonrası program hediye takdiminin ardından sona erdi.

'2023-2030 DÖNEMİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANIMIZIN İLK AŞAMASINI TAMAMLADIK'

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2023-2030 dönemini kapsayan Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planımızın ilk aşamasını tamamladık. Ocak 2026'da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, buradaki federasyon temsilcilerimizle birlikte aslında ikinci aşama eylem planımız da yürürlüğe girdi. Eylem planımız kapsamında; eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya kadar her alanda Roman vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki, bu yeni dönemin en güçlü yönlerinden biri yerel ihtiyaçlara göre hareket edilmesidir. Çünkü her şehrin ihtiyacı, her mahallenin dinamiği ve her ailenin karşılaştığı mesele aynı değildir. Bu nedenle Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerde yerel eylem planları hazırladık. Valiliklerimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerelde daha hassas ve etkili çalışma ortamı sağladık. Bu kapsamda ilk aşamada 25 ilde il çalışma grupları oluşturduk. Hedefimiz Roman vatandaşlarımızın tüm politika ve hizmet süreçlerine katılımını güçlendirmek ve yerelde ortak aklı büyütmektir" dedi.

'BİN 71 YENİ KONUT İÇEREN BİR PROJE PLANLIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Romanların yoğun yaşadığı 22 ilde bugüne kadar toplam 6 bin 720 konut yaparak vatandaşlarımıza teslim ettik. Eylem planı kapsamında ise buradan da bu müjdeyi vermek istiyorum; bin 71 yeni konut içeren bir proje planlıyoruz. İnşallah hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu projeyle Roman vatandaşlarımızın yaşam biçimlerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir yerleşim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra 89 SODAM'larımızla (Sosyal Dayanışma Merkezi) vatandaşlarımıza sosyal destek, eğitim, meslek ve kişisel gelişim alanlarında hizmetler sunuyoruz. Az önce gördüm, SODAM çalışmaları gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Kadınların üretkenliğini destekleyen, çocukların gelişimine katkı sunan ve aile yapısını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan Local ROMA projesi ile yerel yönetimlerimizin daha kapsayıcı çalışmalar yapmasına destek oluyoruz. 2026'nın ikinci yarısında başlayacak bu projeyle Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vereceğiz. Bunun yanı sıra Roman Entegrasyonu Projesi'nin üçüncü aşamasında Batı Balkan ülkeleriyle birlikte; konut, iş, nüfus kaydı, çevre ve dijitalleşme gibi alanlarda yeni çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

'ÖDEV EVLERİMİZİN SAYISINI BİN'E ÇIKARTACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Roman kardeşlerimizin dezavantajlı durumunun ortadan kalkması için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, onun liderliğinde, Bakanlarımızın koordinasyonuyla İstanbulumuzda da sizlere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Üç tane konuyu hatırlatmak istiyorum: Birincisi; Roman kardeşlerimizin anaokuluna gitmesi, kreşlere gitmesi için bakanlarımızın öncülüğünde İstanbulumuzda her mahallede, özellikle yavrularımızın ücretsiz bir şekilde okula gideceği, anaokuluna gideceği, kreşe gideceği okullar yapıyoruz, yapacağız. İkincisi; Mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde 'Ödev Evlerimiz' var. Nedir bu ödev evlerimiz? Çocuk okuldan eve geldi, evde derslerine yardımcı olamıyorsunuz o ya da bu sebepten. Ödevlerini yapabileceği, bizim öğretmenlerimizin rehberlik yapabileceği 253 tane ödev evimiz oluştu. Bunların sayısını ilk etapta 500'e, daha sonra bin'e çıkartacağız. Üçüncüsü; Yine Bakanımızın talimatıyla dezavantajlı çocuklara 'Kantin Kart' veriyoruz" dedi.

'BÜTÜN ROMAN ÇOCUKLARA KANTİN KART VERECEĞİZ'

Vali Gül, "Kantin Kart'ı okula giden bütün Roman çocuklara vereceğiz. Okula gittiklerinde her ay 2 bin lira kart yükleyeceğiz ve kantinde yemek alabilecekler. Bu şu anlama geliyor: Hiçbir çocuk, sizlerin hiçbir çocuğu; 'Okula göndereceğim ama beslenme sorunu var, okula göndereceğim ama harçlık veremedim' diyemeyecek. Hiçbirini ayırmadan bütün Roman çocuklarına bu kartı vermiş olacağız. Son olarak; Buraya gelen her birinize bizim bir projemiz var: 'Spor Şehri İstanbul' diyoruz. Bu sene Dünya Kupası'na gittik, inşallah millilerimiz bizim yüzümüzü ağartacak. Bizim Spor Şehri İstanbul'da özel bastırdığımız Milli Takım formalarımız var. Buraya gelen her birinize Milli Takım formalarından hediye edeceğiz, güle güle kullanın. Formalar verilmişken ayrıca spor ayakkabısı hediye edeceğiz, onu da güle güle kullanın" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Romanlar Günü'nde Yeni Konut Projesi Müjdesi - Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 254
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 254
