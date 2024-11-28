Romanya'da Seçim İptali İçin Mahkeme Toplanıyor

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Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun iptal edilip edilmeyeceğini görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun oyların yüzde 23'ünü alarak ikinci tura yükselmesine karşı çıkarak Georgescu'nun seçmenleri yanılttığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Romanya Anayasa Mahkemesinin ilk tur sonuçların iptali yönündeki talepleri görüşmek üzere bugün toplanacağı belirtildi.

Bu arada, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis de ülkedeki seçim sürecine dış güçlerin müdahalesini analiz etmek için Milli Savunma Yüksek Kurulu'nu toplayacağını duyurdu. Toplantıda seçim sürecine yönelik siber risklerin analiz edileceği kaydedildi.

Romanya'da 13 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda "sürpriz galibiyet" aldığı ifade edilen 62 yaşındaki Georgescu, sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüttüğü seçim kampanyasında, Ukrayna'ya sağlanan desteği sorgulayan söylemler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Aralık'ta yapılması planlanan ikinci turunda Georgescu'nun rakibi ise merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi olmuştu.