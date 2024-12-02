Romanya'da Seçim Sonuçları: PSD Önde - Son Dakika
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Romanya'da Seçim Sonuçları: PSD Önde

Romanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD) %22 oy ile birinci oldu.

02.12.2024 16:16
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Romanya'da resmi olmayan sonuçlara göre iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel seçimi önde tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 136 sandalyeli Senatonun yeni dönem isimlerini belirlemek için oy kullandı.

Oyların tamamına yakınının sayıldığı henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, iktidarın büyük ortağı PSD yüzde 22 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) oyların 18'ini alarak ikinci sırada bulunurken, Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 14 oyla üçüncü sıraya yerleşti. Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) de yüzde 12'lik oy oranıyla dördüncü sırada bulunuyor.

Genel seçimde, mevcut Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Diana ?o?oaca tarafından 2021'de kurulan aşırı sağcı S.O.S Partisi, Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) ve az bilinen sağcı Gençler Partisi (POT) seçim barajını aşarak parlamentoda temsil hakkı kazandı.

Yerel medya, PSD'nin Romanya Parlamentosunda çoğunluğu sağladığını ancak muhalefetin de aldığı oy oranıyla "yeniden canlandığını" belirtti.

Romanya Merkez Seçim Bürosu da dünkü seçimlere katılımı yüzde 52 olarak açıklarken, bu oran son 20 yılın en yüksek katılımı olarak kaydedildi.

İktidarın büyük ortağı PSD'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu da düzenlediği basın toplantısında oy kullanan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 8 Aralık'ta

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itirazlar gelmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar vermişti.

Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce yapılamayacağı ve ikinci tur tarihi 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Seçim Sonuçları: PSD Önde - Son Dakika

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