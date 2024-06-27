Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Yakalama Emri Çıkarıldı - Son Dakika
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Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Yakalama Emri Çıkarıldı

Romanya\'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Yakalama Emri Çıkarıldı

Romanya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 65 kilogram sülük olayında, mahkeme sanık hakkında yakalama emri çıkardı. Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve avukatı katılmazken, yurt dışında olduğu tespit edilen sanık için zorla getirme kararı verilmişti. Sülükler, gümrük muhafaza ekipleri tarafından otomobilde ele geçirilmiş ve kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27.06.2024 13:59
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Romanya'dan kaçak yollarla 65 kilogram sülüğü Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirmeye çalıştığı iddia edilen sanık hakkında mahkemece yakalama emri çıkarıldı.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.G. ve taraf avukatı katılmadı.

Duruşmada, kamu avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, yurt dışında olduğu tespit edilen sanık S.G. hakkında yakalama emri çıkardı.

Duruşmanın önceki celsesinde de sanık hakkında zorla getirme kararı verilmişti.

Olay

S.G. yönetimindeki TL08KAN plakalı otomobil, 21 Eylül 2023'te Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 65 kilogram sülük ele geçirilmişti.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli S.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'dan Kaçak Yollarla Getirilen 65 Kilogram Sülük İçin Yakalama Emri Çıkarıldı - Son Dakika

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