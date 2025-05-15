Romanya Gazeteciler Federasyonu Adıyaman'ı Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - Romanya Profesyonel Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Tutdere, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'ın davetiyle Romanya'dan kente gelen gazetecileri ağırladı.

Ziyarette Federasyon Başkan Yardımcısı ve TV DADA Ploieşti yöneticisi Claudius Mihail Dociu, Antena 3 ve Romania TV temsilcileri ile Gazete Balkan'dan gazeteciler yer aldı.

Tutdere, Romanya heyetini Adıyaman'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Romen kardeşlerimizi şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Adıyaman'ın tarihi, doğası ve mutfağıyla onları buluşturmak isteriz. Bütün Romen halkını, güneşin en güzel doğup battığı bu kadim şehre bekliyoruz. Misafirlerimiz burada Anadolu misafirperverliğinin en güzel örneğini görecektir" dedi.

Deprem sürecinde gösterilen uluslararası dayanışmaya da dikkati çeken Tutdere, "6 Şubat depremlerinin ardından Romanya'nın dayanışma duygusunu hissettik. Bu anlamlı buluşmayı sağlayan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz'a ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Romanya Profesyonel Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dociu ise Türkiye-Romanya ilişkilerinde basının önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, Adıyaman'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.