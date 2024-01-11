Ron Arad\'ın kızı, İsrailli esirlerin iadesi için Hamas\'la müzakere yapma çağrısında bulundu

İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot Ron Arad'ın kızı Yuval Arad, Tel Aviv hükümetine 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin iadesi için Hamas'la müzakere yapma çağrısında bulundu.

Arad, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, tarihin tekerrür ettiğini ancak insanların tarihten ders almayı reddettiğini belirtti.

"Bize (1986'da) herkesin geri döneceği söylendi ve onlar (o zamanki İsrail hükümeti) bize her şeyi yaptıklarını ve sabırlı olmamız gerektiğini söylediler." ifadesini kullanan Arad, günler, geceler, aylar, seneler geçirdiklerini, Kızılhaç'la iletişime geçtiklerini, baskı yapmaları için uluslararası yetkililerle görüştüklerini kaydetti.

Esirlerin geri alınmasının zor kararlar almayı gerektirdiğini belirten Arad, İsrail hükümetine esirlerin iadesi için Hamas'la müzakere yapma çağrısında bulundu.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde halen 136 İsrailli esir bulunduğunu belirtmişti.

Kayıp İsrailli pilot Ron Arad

İsrailli pilot Ron Arad, 1986 yılında Lübnan'a düzenlenen bir operasyon sırasında uçağının düşmesi sonucu kaybolmuştu.

İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında 2008 yılında yapılan müzakereler sonucunda, Hizbullah, Arad'ın durumuyla ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra 2 İsrail askerinin cesedini teslim ederken, İsrail de 5 Hizbullah üyesini serbest bırakmıştı.

Dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4 Ekim 2021'de parlamentoda yaptığı bir konuşmada, " Mossad, geçen ay Ron Arad'ın akıbeti ve nerede olduğu hakkında yeni bilgilere ulaşmayı amaçlayan bir operasyon gerçekleştirdi." demişti.