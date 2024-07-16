Rönesans Rezidans Davası İkinci Duruşması Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Rönesans Rezidans Davası İkinci Duruşması Yarın Yapılacak

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasının ikinci duruşması yarın yapılacak. Aileler ve avukatlar, suçu olan herkesin 'olası kastla' yargılanıp cezalarını almasını istiyor.

16.07.2024 10:41
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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasının ikincisi duruşması yarın yapılacak. Duruşmada mahkeme heyetinin, "olası kast" talebine ilişkin karar vermesi bekleniyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan aileler ve avukatları, "Rönesans Rezidans'ta suçu olan herkesin 'olası kastla' yargılanıp, hak ettiği cezaları almasını istiyoruz" dedi.

"Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılar arasında yer aldı. Rönesans Rezidans'ta Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ve bazı yurttaşların izine rastlanmadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz sanıklar yapı denetim şirketinin yetkililerinden Ayhan Karan, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Firari Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

18 Nisan 2024 tarihinde görülen birinci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, müşteki avukatlarının sanıkların "olası kastla yargılanması" talebinin ise bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Temmuz 2024'e ertelemişti.

Duruşma öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan aileler ve avukatları, "Rönesans Rezidans'ta suçu olan herkesin 'olası kastla' yargılanıp, hak ettiği cezaları almasını istiyoruz" dedi.

Müteahhit Coşkun yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

Türkiye'yi sarsan büyük depremde Hatay'da yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Antis Yapı'nın ortaklarından Mehmet Yaşar Coşkun, yanında ciddi bir miktarda nakit parayla 10 Şubat 2023 tarihinde THY'nin 19.50 Karadağ uçağıyla yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış ve akabinde tutuklanmıştı.

Rönesans Rezidans Davası İkinci Duruşması Yarın Yapılacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rönesans Rezidans Davası İkinci Duruşması Yarın Yapılacak - Son Dakika

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